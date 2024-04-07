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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. خطوات لتعليم الأطفال التدريب على الشخصية القيادية

سر المسجد
سر المسجد

تناولات الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد موضوعا هاما، عندما تحدث المهندس أمين عن ابنتة حبيبة أنها استطاعت أن تخلصة من غلباوي، وقال إن حبيبة أصبح لديها شخصية قيادية وقوية، وأستطاعت التغلب علي الخوف.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد 

ونرصد بعض الخطوات لتعليم الأطفال التدريب على الشخصية القيادية:

تعزيز الثقة بالنفس: قم بتشجيع الأطفال على تطوير ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم عن طريق إشادة أدائهم الإيجابي وتوجيههم نحو تحقيق الأهداف.

تعليم مهارات التواصل: قم بتعليم الأطفال كيفية التواصل بوضوح وفعالية مع الآخرين وكيفية الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.

تعليم مهارات اتخاذ القرارات: علّم الأطفال كيفية التفكير بشكل منطقي وتحليلي عند اتخاذ القرارات وكيفية تقييم الخيارات المتاحة.

تعزيز التعاون والعمل الجماعي: حث الأطفال على التعاون مع الآخرين والعمل في فرق لحل المشكلات وتحقيق الأهداف المشتركة.

تعزيز المبادرة والابتكار: قم بتشجيع الأطفال على تطوير أفكارهم الإبداعية وتجربة أشياء جديدة وتقديم الحلول الجديدة للتحديات.

توفير نماذج إيجابية للقيادة: قم بعرض نماذج إيجابية للقيادة مثل الأهل والمعلمين والشخصيات العامة لتوجيه الأطفال وتحفيزهم.

تشجيع القيم القيادية: علّم الأطفال قيم العدالة والصدق والتفاني والتسامح والاحترام والمسؤولية كقيم أساسية للقيادة الناجحة.

تقديم فرص للتطبيق العملي: قم بتوفير فرص للأطفال لتطبيق المهارات القيادية في الحياة اليومية، سواء في المدرسة أو في المجتمع.من خلال ممارسة هذه الخطوات، يمكنك مساعدة الأطفال على تطوير شخصية قيادية قوية ومسؤولة.

مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. هروب والد سيف من مقر غلباوي

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 29

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

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