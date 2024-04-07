الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. هروب والد سيف من مقر غلباوي

جريدة الدستور

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد بهروب والد سيف من مقر غلباوي، يذهب والد سيف برمز جديد للشيخ صلاح، يحكي لنا بالتفاصيل عن المسجد الأقصى وعن رحلة الإسراء والمعراج.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد 

واجتمع سيف مع والده ومع الشيخ صلاح، وبدأء الشيخ صلاح في شرح والد سيف كيفية سحب سيف داخل الطبيق من خلال غلباوي.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 29

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05)، بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

اقرأ أيضاً

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. وأحداث الحلقة السابقة

مسلسل سر المسجد سر المسجد موعد عرض سر المسجد موعد عرض مسلسل سر المسجد موعد اعادة مسلسل سر المسجد قصة مسلسل سر المسجد ابطال مسلسل سر المسجد قنوات عرض سر المسجد قنوات عرض مسلسل سر المسجد موعد مسلسل سر المسجد الحلقة ثامنية وعشرين من سر المسجد سر المسجد الحلقة ثامنية وعشرين سر المسجد الحلقة 28 الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد الحلقة ثامنية وعشرين من مسلسل سر المسجد كرتون كرتون رمضان كرتون رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 4

مسلسلات رمضان 2024.. ملخص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3 في رمضان 2024 والقنوات الناقلة

الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد تناقش حث الأطفال على القراءة والإطلاع

مسلسلات رمضان 2024 .. تفاصيل أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل سر المسجد يناقش النشأة الدينية السوية للأبناء

مسلسل سر المسجد يناقش عادات وقيم دينية للأطفال على Watch it

مسلسلات رمضان 2024.. أسماء شخصيات مسلسل سر المسجد للرسوم المتحركة (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر للعاصفة "نهال"

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

محمد صلاح يسجل فى تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد بالدورى الإنجليزى

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

خالد النبوي يتصدر موقع"تويتر" بعد دوره في مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 27

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل