مسلسل بيت الرفاعي.. موعد إعادة الحلقة 27

استطاعت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة أن تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على موقع محرك البحث العالمي جوجل، ويبحث الجمهور عن موعد إعادتها.



مسلسل بيت الرفاعي مواعيد إعادة الحلقة 27

حققت الحلقة 27، أمس، نجاحا كبيرا فور عرضها على قناة أون ومنصة واتش إت، وتعاد على قناة ON الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل، بالتزامن مع عرضها على منصة watch it.



مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 27

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعي العديد من المفاجآت غير المتوقعة فحاول فاروق خروج والدته من الحبس ولكن أبلغه المحامي عن استحالة هذا الأمر خاصة وأنها معترفة بتفاصيل جريمة القتل.

استطاع ياسين مساومة عجوزة مساعد فاروق بطفله لمساعدته، ووضعا خطة لوقوع فاروق في الفخ، وحاولت رقية مغادرة المنزل كنوع من الضغط على فاروق ولكنه منعها، مما أسعدها.

وافق ياسين على زواج أخته جمالات من المعلم سعيد، ومن جهة مختلفة، اتفق فاروق مع طليقة ياسين على الزواج منه للانتقام من ياسين.



مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 28

ينتظر الجمهور عرض الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعي لاستكمال أحداثه الشيقة والتي تذاع مساء اليوم الأحد على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.



مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الثامنة والعشرون

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصريا على قناة ON، ويعرض على قناة ON دراما، وعلى منصة watch it.



قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.