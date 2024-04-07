مسلسل بيت الرفاعى 28.. هند تبرر سبب زواجها من فاروق وياسين يقنع يحيي بزواج جمالات

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28 الكشف عن مفاجآته، حيث شهدت الأحداث سبب قرار فاروق الزواج من هند طليقة ياسين، وسبب موافقة الأخيرة على هذا الطلب، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة نخبة من الفنانين.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل الحلقة 28

ظلت حبيبة ابنة ياسين مع رقية بعدما ذهب فاروق مصطفى هند ليعرفها مكان غرفتها الجديدة، وسألت حبيبة عمتها رقية عن سبب زواج والدتها من فاروق إذا كانت ما زالت متزوجة إياه، ولكن عجزت رقية على الرد، أعربت حبيبة عن استيائها الشديد من وجودها في المنزل دون وجود والدها ياسين.

وطلبت حبيبة من رقية أن تتصل بوالدها ياسين من هاتفها المحمول، حيث لم تتحدث معه منذ فترة طويلة بسبب والدتها، ولكن يقاطعهما فاروق ويطلب من حبيبة الصعود لوالدتها.

يتحدث فاروق مع رقية بعنف واضح، ليخبرها بأن قرار زواجه من هند له 3 أسباب أولها الانتقام من ياسين، لتكون ابنته تحت رحمته في أي وقت، ثانيهما أن تعيش هند وحبيبة في المنزل بدلا من وجودهما بالخارج بمفردهما، وثالث سبب أن ينتقم من رقية، ولكن أعرب عن خيبة ظنه فيها، حيث كان يظن أنها تحبه، لكنها خدعته.

في مشهد مختلف، حاول ياسين أن يقنع يحيي بزواج أختهما جمالات من المعلم سعيد، ولكن يصر يحيي على رفضه إتمام هذا الزواج بسبب عمل سعيد بالإجرام من قبل، ولكن يقنعه يحيي بأنه أصبح شخصا مختلفا.

انتظرت رقية خروج فاروق من المنزل لتذهب إلى غرفة هند وتسألها عن سبب زواجها من فاروق، ولكن تعرب هند عن ندمها تجاه هذا القرار، مؤكدة أنها وافقت في البداية لتنتقم من ياسين بسبب ارتباطه بأخرى، وأنها ما زالت تحب ياسين وتريد العودة إليه.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

