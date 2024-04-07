الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نجوم وصناع "لحظة غضب" ضيوف منى الشاذلي أول أيام العيد

جريدة الدستور

في لقاء يتضمن الكثير من البهجة والكوميديا واللعب والكواليس، تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في أول أيام عيد الفطر ببرنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "On" أبطال مسلسل "لحظة غضب" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني وحظي بمشاهدة عالية وإشادة من الجمهور.

خلال اللقاء يتحدث أبطال المسلسل صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبدالرحمن عن كواليس صناعة العمل وتصويره بالإضافة لوجهة نظرهم في القصة وطريقة التصوير.

 

يتحدث مخرج المسلسل ومؤلفه حول الفكرة وطريقة التناول وفترة التصوير وشارك نجوم وصناع المسلسل في سرد الكثير من كواليس التصوير والمواقف الطريفة التي حدثت أثناء التصوير وكذلك المشاهد المميزة والصعبة التي تضمنتها الأحداث ورد فعل الجمهور وتفاعله معها.

يشهد اللقاء العديد من الحكايات الطريفة والكوميدية الخاصة بصناع المسلسل وكذلك بعض المواقف الصعبة التي تعرضوا لها.

كما يشارك الضيوف في بعض الألعاب المرحة والطريفة التي تفاعل معها الجمهور داخل الاستوديو والتي تبادلوا فيها التعليقات والحكايات.

منى الشاذلي معكم لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب الموسم الرمضان عيد الفطر أول أيام عيد الفطر

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