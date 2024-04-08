مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي".. ملخص الحلقة 28

مسلسلات رمضان 2024..

كشفت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث غير المتوقعة.

وفجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب أنه ابن عبدربه، وللأخير أنه أبوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة، وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة انتقام السويركي من مازن مرزوق وصديقه رامي، بحرقهما في المريحة على يد عبد ربه.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلب سميحه من رباح ابو الدهب (وليد فواز) بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بانها قامت بتصويره اثناء قتله لجمال زوجها.

كما شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، نصب أول فخ من عرب السويركي لعبد ربه (رياض الخولي)، ومازن مرزوق، من خلال إبلاغ مازن عن طريق (ديحه) عن صفقة الآثار الضخمة التي يخطط لها عبد ربه.

وبالفعل فور انتهاء عبد ربه من إتمام الصفقة وفي طريقه للعودة، يحاصره مازن برجالته وعلى الفور يقوم بالاستيلاء على قطعة الآثار وتكتيفه هو وشقيقه عطوة ورجالهم.

ويتوعد عبد ربه مازن بشدة: هتدفع ثمن اللي عملته دا غالي أوي يا مازن.

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح ابو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها ٥ مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور إعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعًا، ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

تفاصيل الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وإدلائه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

وععى الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر ولكن دون أن يجد البوليس شيئا.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي لشعوذه مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفاءه.

ويحكي شعوذه لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح (وفاء عام)، ويقول له أنه ذهب لعبد ربه ربه واخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

ابطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.