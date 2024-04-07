مسلسل حق عرب الحلقة 28.. رباح وسميحة يتخلصان من جمال

شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، تخلص رباح أبو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها ٥ ملايين جنيه، المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور إعطائه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره، وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعًا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

أحداث مسلسل "حق عرب" الحلقة 28

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغًا في القسم يتهم عبد ربه بقتله سعيد الجن، وإدلائه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

على الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر، ولكن دون أن يجد البوليس شيئًا.

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي لشعوذه مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفائه.

ويحكي شعوذه لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح "وفاء عام"، ويقول له إنه ذهب لعبد ربه ربه وأخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثيرًا من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومه تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بأن يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مسلسل حق عرب الحلقة 27

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح أبو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ ملايين جنيه، مقابل صمته.

كما شهدت تجنيد عرب السويركي "زرجينه" أحد صبيان المعلم عبد رب "رياض الخولي"، والذي شهد ضده في القسم وقام بضرب عرب السويركي أمام الحارة.

واتفق السويركي مع زرجينه أن يخبره بكل تحركات عبد ربه ونواياه.

أبطال مسلسل حق عرب

المسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.