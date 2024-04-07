مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

بدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي لشعوذة مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفاءه.

ويحكي شعوذة لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح (وفاء عام)، ويقول له أنه ذهب لعبد ربه ربه واخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ مليون جنيه، مقابل صمته.

كما شهدت تجنيد عرب السويركي "زرجينه" أحد صبيان المعلم عبد ربه (رياض الخولي)، والذي شهد ضده في القسم وقام بضرب عرب السويركي أمام الحارة.

واتفق السويركي مع زرجينه بان يخبره بكافة تحركات عبد ربه ونواياه.

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

كما شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، تحريض رباح ابو الدهب "وليد فواز"، شقيق سعيد الجن على تقديم بلاغ في القسم باتهام عرب السويركي في اختفاء سعيد شقيقه، مستدلا على ذلك بمشاجرته الاخيرة بينه وبين عرب في الكبارية وأمام المحل الخاص بسعيد الجن.

وانطلقت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستعراض مشهد طرد علي السويركي لوالدته من فرحه، وطلبها لعرب السويركي بعد تعبها من كسرة ابنها لها أمام المعازيم.

وتطلب سلوى عثمان من ابنها عرب السويركي بان يعود بها إلى المنزل.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.