المصريين الأحرار: قرار رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص سيساهم في تحسين مستوى المعيشة

أشاد الكاتب الصحفي ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 6000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

واعتبر ناجي، في تصريحات خاصة، أن القرار خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وسيساهم في تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار ناجي إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع الخاص بأكمله، حيث ستزيد من قدرة العمال الشرائية، مما سيساهم في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة الفئات المجتمعية وتحسين المعيشة للمواطنين وتحقيق حياة كريمة، ويعتبر قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية ستساهم في تحسين مستوى معيشة العمال، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية.

من جانبه اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذي حدث للجنيه المصرى أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير فى الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

وأكد "الشهابي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الإجراء الذي اتخذه المجلس القومي للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد قرارات محافظ البنك المركزي الأخير، مؤكدا “رئيس حزب الجيل” أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.

وأشار رئيس حزب الجيل “الشهابي” أن هذا "القرار"، أيضا يأتي تفعيلا لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكدها أكثر من مرة بعد الانتخابات الرئاسية وآخرها في إفطار الأسرة المصرية بالاستمرار في دعم المواطنيين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والاكثر احتياجا في المجتمع ومنهم العمال.