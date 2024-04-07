الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية تثمن قرار القومى للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

النائبة سكينة سلامة
النائبة سكينة سلامة

ثمنت النائبة سكينة سلامة عضو مجلس النواب إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وأشارت سلامة إلى أن المجلس القومي للأجور استجاب لطلب الإحاطة المُقدم من النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، الذي تم مناقشته في لجنة القوى العاملة بالبرلمان بداية العام الجاري.

وأوصت برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بمختلف شركات القطاع الخاص عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن رفع الحد الأدنى لأجور ملايين من المواطنين العاملين بمختلف شركات القطاع الخاص.

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وزير العمل: رفع الحد الأدنى لأجور 6000 جنيه يتماشي مع توجيهات الرئيس السيسي

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عاجل| رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه اعتبارًا من مايو

القطاع الخاص

ورصدت النائبة سكينة سلامة، شكاوي أعداد كبيرة من العاملين في مختلف شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ممن يعانون من تدني مرتباتهم وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور الرسمي، إذ أكدت أن أغلب شركات وكيانات القطاع الخاص، لم تطبق قرار رئيس الجمهورية الأخير الخاص برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 55% ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلا عن 3 آلاف جنيه.

رقم هزيل وضعيف

وقالت “سلامة”: “هذا الراتب رقم هزيل وضعيف للغاية مقارنة بالارتفاعات الفلكية التي تشهدها أسعار جميع السلع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يحتاج إلى نظرة رحيمة من الحكومة تجاه ملايين المصريين العاملين بهذا القطاع”

وأكد وزير العمل حسن شحاتة على أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، اعتبارًا من مايو 2024 يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج" وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

عضو مجلس النواب المجلس القومي للأجور رفع الحد الإدنى للأجور 6000 جنيه مايو 2024 لجنة القوى العاملة بالبرلمان

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