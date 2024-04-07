يسري المغازي: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية وضعت الخطوط الرئيسية لمسار الدولة

قال النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، جاءت واضحة ومعبرة عن كل ما يموج في صدور المصريين، من تطلعات للفترة المقبلة عقب أدائه اليمين الدستورية وبدء ولاية رئاسية جديدة.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له، أن حفل الافطار كان ولا يزال مناسبة وطنية، تكشف للجميع لحمة المصريين وتضافرهم وتوحدهم خلف قيادتهم، لمواجهة تحديات غير مسبوقة تحيط بمصر في ظروف استثنائية، أما كلمة الرئيس فهي موحية وشفافة ومحددة الخطوات والرؤي.

ولفت عضو مجلس النواب، أن السيسي اقترب من التحديات الاقتصادية عندما أكد في كلمته على الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى قائمة على توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، مضيفا: كما اقترب كذلك من الرؤى السياسية وحالة الحوار الوطني، بالتأكيد على استمرار دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسى التى بدأت منذ إطلاق دعوته للحوار الوطنى في أبريل 2022، حيث دعم مخرجاتها الأولى ووجه الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وشدد المغازي، أن ما لفت نظره كذلك في كلمة السيسي شديدة الأهمية خلال حفل الإفطار، هو توقفه أمام قضية بناء الإنسان المصري، ووضعها على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم.

واختتم النائب يسري المغازي، أن كلمة الرئيس لاقت ارتياحا كبيرا بين صفوف المصريين ووضعت الخطوط الرئيسية والعريضة لمسار الدولة خلال السنوات القادمة، بما يؤكد استمرار حالة البناء والتغلب على كافة الأزمات.