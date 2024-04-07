"حقوق النواب": كلمة السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تؤكد رؤيته العميقة لمستقبل مصر

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تنظيم حفل إفطار الأسرة المصرية يستهدف تحقيق التقارب بين جميع فئات الشعب المصري بمختلف أطيافهم.

دعم المواطن البسيط

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار تأكيد على رؤيته العميقة لمستقبل الدولة المصرية ودعم المواطن البسيط.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنينة للشعب المصري بمواصلة الإنجازات وتحسين مستوى معيشة المصريين، فضلا عن استكمال التنمية والبناء والعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمصريين ورفع جودة حياتهم على كافة المستويات سواء الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية وأيضا التنموية، بالإضافة إلى المشروعات القومية التى توفر الملايين من فرص العمل للشباب.

التركيز على محور بناء الإنسان

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بالتركيز على محور بناء الإنسان يستهدف استكمال مسيرة البناء والتنمية والعمل لعبور الأزمات ومواجهة التحديات والوصول بمصرنا الغالية لبر الأمان نحو الجمهورية الجديدة.

وتابع أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس جدية الدولة المصرية في استمرار بناء جسور ثقة بين كافة أطراف العمل السياسي، موضحًا أن هذا الأمر يثري الحياة السياسية ويخلق مناخًا صحيًا في طريق الدولة الديمقراطية الحديثة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي لمصر؛ قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

وتعهد الرئيس السيسي - خلال إفطار الأسرة المصرية، الذي أقيم بفندق الماسة بمدينة نصر أمس السبت، بحضور واسع لمختلف أطياف المجتمع المصري - على دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم الرئيس مخرجاتها الأولى، موجهًا الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.