الأحد 07 أبريل 2024
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سياسي

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مكاشفة للفترة الحالية

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى

أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، مشيرة إلى أن هذا الإفطار أصبح عادة سنوية وسنة حميدة من جانب الرئيس السيسي، باعتباره الأب لكل المصريين الذي يجمعهم في إطار لم شمل فئات المجتمع المصري.

برلمانى: حضور الرئيس السيسى حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد وحدة المصريين

استكمال الحوار الوطني

وأشارت "متى"، في بيانٍ صحفيِّ لها، إلى أن دعوة الرئيس السيسي، لاستكمال الحوار الوطني تعتبر بمثابة أكبر رد على أن الدولة المصرية تسعى للتحاور مع كل فئات المجتمع المصري من أجل التوصل إلى صيغة ورؤية توافقية مشتركة بهدف مواجهة كل الأزمات التي تواجه الدولة المصرية والتي لن تستطيع أن تتغلب عليها بدون مشاركة كل فئات الشعب لوضع روشتة تتضمن كل الحلول لهذه الأزمات.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية كانت بمثابة مصارحة ومكاشفة للفترة الصعبة التي مرَّت بها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية ومدى تحمل الشعب المصرى بصبره كل التحديات التى واجهتها مصر من أجل أن تمر البلاد إلى بر الأمان بسواعد أبنائها المخلصين الذين لم يتخلوا عنها.

برلمانى: دعوة لاستمرار اصطفاف الشعب المصرى فى مواجهة التحديات

وأكدت أن الرئيس السيسي، كشف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية عن نجاح الدولة المصرية في اقتلاع الإرهاب من كل جذوره، وهذا يُعد أكبر إنجازات الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، مشيرة إلى أن ذلك اتضح من خلال كلمته حينما قال: "هناك دول تقاتل الإرهاب  لمدة 20 سنة ومنجحتش".

برلمانى: الرئيس السيسى حرص على تجديد العهد والوعد فى إفطار الأسرة المصرية

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