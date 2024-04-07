برلمانى: حضور الرئيس السيسى حفل إفطار الأسرة المصرية يؤكد وحدة المصريين

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن حضور الرئيس السيسي، لحفل إفطار الأسرة المصرية والذي جاء متنوعًا ويشمل كل أطياف المجتمع، دليل على تبني الرئيس السيسي للوحدة بين أبناء الشعب المصري والحرص على تعزيزها في مختلف المناسبات.

ونوَّه محسن، في تصريحٍ صحفي له اليوم، بكلمة الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار، والتي شملت نقاطًا عدة منها إشادته بدور الشعب المصري البطل الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات، وتوجيهاته للحكومة بالاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي، وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها، والعمل على توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم، والعمل المتواصل من أجل منع انهيار الدولة وبناء دولة تناسب العصر.

ولفت نائب الصعيد، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية، جددت وعد القيادة السياسية للمصريين بالعمل من أجل صالح الوطن والاستمرار في مسار البناء والعمران والجمهورية الجديدة.

واختتم النائب أحمد محسن، حديثه بالقول، إن حفل إفطار الأسرة المصرية رسالة للمحبة والوحدة بين أبناء الشعب المصري والتكاتف أمام كل التحديات، قائلًا: "كلمة الرئيس كشفت عن خارطة العمل للمستقبل مع بدء الولاية الرئاسية الجديدة".