الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية: رسائل الرئيس السيسى بحفل إفطار الأسرة المصرية دعوة صريحة لمواصلة الحوار الوطنى

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

أعربت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة أطياف المجتمع.

 

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن رسائل الرئيس خلال الحفل ارتكزت على أهمية وضرورة الاستمرار في رفع حالة الوعي المجتمعي وخلق جيل مثقف وقادر على المجابهة وإدراك كل التحديات والأزمات المحيطة.

 

وأشارت إلى أن مشهد الترابط والتكاتف ونوعية وحجم الحضور الذي ظهر عليه حفل الإفطار نجاح يُحسب للرئيس السيسي الذي غرس القيم والمبادئ الأصيلة ونجح نجاحًا مبهرًا في إعادة الثقة إلى الجميع معارضة قبل مؤيدين.

 

وأوضحت أن رسائل الرئيس بمثابة دعوة صريحة وواضحة لمواصلة الحوار والنقاش الوطني حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتنصهر عنه مجموعة حلول واقعية يتم تطبيقها على أرض الواقع.

 

وتابعت: "حديث الرئيس في كل المناسبات يتسم بالهدوء والحكمة والثقة ومخاطبة الرأي العام بكل بساطة وإشعاره بمكانته وأهمية دوره في تحقيق الأهداف الوطنية التي تخطو ببلادنا إلى آفاق أرحب".

 

من جانبها أشادت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة فى تقليد سنوي بحفل إفطار الأسرة المصرية فى مناسبة تحمل الكثير من الرسائل والمصارحة مع الشعب أجمع. 

 

وأوضحت أن الرئيس وجه العديد من الرسائل والتأكيد على مبادئ الجمهورية الجديدة وأهمها الاستمرار فى تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادى من خلال توطين الصناعة والتوسع فى الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

 

وأشادت "رشاد" بتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب ودعم المرأة وهو من أهم أسس بناء الجمهورية الجديدة. 

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