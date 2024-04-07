الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأقاليم خلال العيد

النائب محمود عصام
النائب محمود عصام موسى

حذر النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، من استغلال بعض سائقي الأجرة في مواقف الأقاليم تحريك أسعار المواد البترولية بالتزامن مع عيد الفطر المبارك في زيادة أسعار تعريفة الركوب على النحو غير المعلن.

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استغلال حاجة المواطنين 

وأكد النائب أن أصحاب سيارات الأجرة يستغلون حاجة المواطنين للسفر مع دخول الأعياد ويرفعون الأجرة، على نحو غير مبرر وبالمخالفة لتعريفة الركوب المقررة.

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تفعيل الرقابة ومنع الاستغلال

وأشار محمود عصام إلى أن الإدارات المحلية في كل محافظة مسئولة مسئولية كاملة عن تفعيل الرقابة على المواقف لحماية المواطنين من كل أشكال صور الاستغلال، مؤكدا تزايد شكاوى المواطنين من مثل هذه المشكلات خلال الأعياد والمناسبات.

معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية

وسبق وتقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة النقل بشأن معاناة أصحاب مراكب الصيد الخشبية في الإسكندرية من إلزامهم بتركيب جهاز ملاحي، والتى يقل طولها عن ١٢ مترًا، وهو ما لم ينص عليه القانون.

وأوضح عصام، في طلبه أن سعر هذا الجهاز مكلف للغاية، حيث يتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، بينما سعر المركب في الأساس حوالي ٤٠ ألف جنيه، فضلًا عن أن القانون لم ينص على إلزام هذه المراكب بتركيبه.

وأشار محمود عصام إلى أن الإدارة المركزية بالتفتيش البحري منحت أصحاب المراكب مهلة ٣ أشهر انتهت قبل أيام، وبذلك لم يتم تجديد التراخيص لهم بسبب عدم تركيب هذا الجهاز.

وأكد عضو مجلس النواب أن القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ بشأن سلامة السفن لم ينص على إلزام المراكب أقل من ١٢ مترًا بتركيب الجهاز الملاحي.

ولفت محمود عصام إلى أن تركيب هذا الجهاز يتطلب تجهيزات معينة من أجهزة إرسال واستقبال، وهو غير موجود في الأساس على سبيل المثال في ميناء شرق.

وطالب عضو مجلس النواب باستثناء مراكب الصيد الصغيرة من تركيب هذا الجهاز تنفيذًا لما نص عليه القانون، وكذلك أسوة بما حدث مع أصحاب المراكب في ميناء الحسنة بدمياط، ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المراكب.

تعريفه الركوب مواقف السيارات النائب محمود عصام تحريك أسعار المواد البترولية سائقي الأجر عيد الفطر

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