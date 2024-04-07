مسلسل حق عرب الحلقة 28.. فخ جديد من السويركى لرياض الخولى ومازن مرزوق

شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، نصب أول فخ من عرب السويركي لعبد ربه "رياض الخولي"، ومازن مرزوق، من خلال إبلاغ مازن عن طريق "ديحه" عن صفقة الآثار الضخمة التي يخطط لها عبد ربه.

مسلسل "حق عرب" الحلقة 28

وبالفعل فور انتهاء عبد ربه من إتمام الصفقة وفي طريقه للعودة، يحاصره مازن برجالته وعلى الفور يقوم بالاستيلاء على قطعة الآثار وتكتيفه هو وشقيقه عطوة ورجالهم.

ويتوعد عبد ربه مازن بشدة قائلا: "هتدفع ثمن اللي عملته دا غالي أوي يا مازن".

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح أبو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها 5 ملايين جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور إعطائه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره، وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعًا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغا في القسم يتهم عبد ربه بقتله سعيد الجن، وإدلائه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

وعلى الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر ولكن دون أن يجد البوليس شيئًا.

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي شعوذة مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن وأدى إلى اختفائه.

ويحكي شعوذة لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح "وفاء عامر"، ويقول له إنه ذهب لعبد ربه وأخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثيرًا من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بأن يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل "حق عرب"

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح أبو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ ملايين جنيه، مقابل صمته.

كما شهدت تجنيد عرب السويركي "زرجينه" أحد صبيان المعلم عبد ربه "رياض الخولي"، والذي شهد ضده في القسم وقام بضرب عرب السويركي أمام الحارة.

واتفق السويركي مع زرجينه بأن يخبره بكل تحركات عبد ربه ونواياه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.