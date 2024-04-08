أحداث الحلقة 28 من "حق عرب".. "عرب" يتخلص من "مازن" وصديقه حرقًا

شهدت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب ، قيام عرب السويركي بخطف المعلم عبدربه، ومازن مرزوق وصديقه لينتقم منهم بعد خطفه وحقنه بالمواد المخدرة ،والاستيلاء منهم على الآثار.

مسلسل حق عرب

وقام بالتوجه بيهم إلى المريحة وهي ملك المعلم عبدربه، والذي يقوم فيها بالتخلص من ضحاياه أحياء.

مسلسل حق عرب

وقال عرب لمازن :" أنا بسببك عشت أسوء أيام حياتي وهنتقم منك أشد انتقام".

مسلسل حق عرب

وبالفعل قام عرب بإلقاء البنزين على مازن وصديقه وإشعال النيران فيهما واصطحب المعلم عبدربه للمغربلين لكسره أمام كل المنطقة.

مسلسل حق عرب

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثيرًا من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

فقد شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بأن يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح أبو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

واستولى جمال على دهب سميحة بالكامل، وطلب منها ٥ ملايين جنيه، مقابل صمته.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.