الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب| نهاية مثيرة للحلقة 28.. وفاء عامر تعترف بالسر

حق عرب
حق عرب

فجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب أنه ابن عبد ربه، وللأخير أنه أبوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

مسلسل حق عرب الحلقة 28

وشهدت الحلقة انتقام السويركي من مازن مرزوق وصديقه رامي، بحرقهما في المريحة على يد عبد ربه.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلبت سميحة من رباح أبو الدهب (وليد فواز) بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بأنها قامت بتصويره أثناء قتله لجمال زوجها.

كما شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، نصب أول فخ من عرب السويركي لعبد ربه (رياض الخولي)، ومازن مرزوق، من خلال إبلاغ مازن عن طريق (ديحه) عن صفقة الآثار الضخمة التي يخطط لها عبد ربه.

وبالفعل فور انتهاء عبد ربه من إتمام الصفقة وفي طريقه للعودة، يحاصره مازن برجالته وعلى الفور يقوم بالاستيلاء على قطعة الآثار وتكتيفه هو وشقيقه عطوة ورجالهم.

ويتوعد عبد ربه مازن بشدة قائلا: "هتدفع ثمن اللي عملته دا غالي أوي يا مازن".

أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح ابو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها 5 مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور اعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وإدلاءه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

وعلى الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر ولكن دون أن يجد البوليس شيئا.

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي شعوذة مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفاءه.

ويحكي شعوذة لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح (وفاء عام)، ويقول له أنه ذهب لعبد ربه ربه وأخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. سميحة تهدد رباح بتصويره لقتله جمال

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. فخ جديد من السويركى لرياض الخولى ومازن مرزوق

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب 

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب 

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة الثامنة والعشرون من حق عرب حق عرب الحلقة الثامنة والعشرين حق عرب الحلقة 28 الحلقة 28من مسلسل حق عرب الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

مواد متعلقة

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. فخ جديد من السويركى لرياض الخولى ومازن مرزوق

الأكثر قراءة

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل حق عرب الحلقة 28.. السويركي يستدرك شعوذة لمعرفة سبب اختفاء سعيد الجن

أحمد حمدى يدرك التعادل لصالح الزمالك أمام فيوتشر

جهود مصرية مكثفة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل