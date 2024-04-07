مسلسل حق عرب| نهاية مثيرة للحلقة 28.. وفاء عامر تعترف بالسر

فجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب أنه ابن عبد ربه، وللأخير أنه أبوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

مسلسل حق عرب الحلقة 28

وشهدت الحلقة انتقام السويركي من مازن مرزوق وصديقه رامي، بحرقهما في المريحة على يد عبد ربه.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلبت سميحة من رباح أبو الدهب (وليد فواز) بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بأنها قامت بتصويره أثناء قتله لجمال زوجها.

كما شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، نصب أول فخ من عرب السويركي لعبد ربه (رياض الخولي)، ومازن مرزوق، من خلال إبلاغ مازن عن طريق (ديحه) عن صفقة الآثار الضخمة التي يخطط لها عبد ربه.

وبالفعل فور انتهاء عبد ربه من إتمام الصفقة وفي طريقه للعودة، يحاصره مازن برجالته وعلى الفور يقوم بالاستيلاء على قطعة الآثار وتكتيفه هو وشقيقه عطوة ورجالهم.

ويتوعد عبد ربه مازن بشدة قائلا: "هتدفع ثمن اللي عملته دا غالي أوي يا مازن".

أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح ابو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها 5 مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور اعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وإدلاءه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

وعلى الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر ولكن دون أن يجد البوليس شيئا.

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي شعوذة مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفاءه.

ويحكي شعوذة لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح (وفاء عام)، ويقول له أنه ذهب لعبد ربه ربه وأخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لأغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطة شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومة تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.