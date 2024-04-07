مسلسل حق عرب الحلقة 28.. سميحة تهدد رباح بتصويره لقتله جمال

شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلب سميحه من رباح ابو الدهب (وليد فواز) بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بانها قامت بتصويره اثناء قتله لجمال زوجها.

كما شهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، نصب أول فخ من عرب السويركي لعبد ربه (رياض الخولي)، ومازن مرزوق، من خلال إبلاغ مازن عن طريق (ديحه) عن صفقة الآثار الضخمة التي يخطط لها عبد ربه.

وبالفعل فور انتهاء عبد ربه من إتمام الصفقة وفي طريقه للعودة، يحاصره مازن برجالته وعلى الفور يقوم بالاستيلاء على قطعة الآثار وتكتيفه هو وشقيقه عطوة ورجالهم.

ويتوعد عبد ربه مازن بشده قائلا: هتدفع ثمن اللي عملته دا غالي اوي يا مازن.

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح ابو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها ٥ مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور اعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وادلاءه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

وعGى الفور تتحرك الشرطة مع عرب السويركي وعيد الجن شقيق سعيد الجن، بصحبه عبد ربه للمريحة، ويتم الحفر ولكن دون أن يجد البوليس شيئا.

وبدأت أحداث الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستفراد عرب السويركي لشعوذه مطرب المهرجانات، ليعرف منه ماذا حدث بينه وبين سعيد الجن أدى إلى اختفاءه.

ويحكي شعوذه لعرب ما حدث وطلب سعيد منه بشأن إعداد مهرجان يحكي علاقة عرب السويركي وصباح (وفاء عام)، ويقول له أنه ذهب لعبد ربه ربه واخبره بطلب سعيد الجن، وبعدها اختفى سعيد الجن.

تفاصيل الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب

وكانت قد شهدت الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث التي تربط بين النهاية وكثير من المشاهد لاغلب الشخصيات بالمسلسل.

حيث شهدت أحداث الحلقة 27، القبض على عرب السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن بواسطه شقيقه، وبالفعل تم التحقيق معه وتم الإفراج عنه عندما أكد لرئيس المباحث عدم وجود أي خصومه تقوده لخطف سعيد الجن.

ويدور حديث بين عرب السويركي وشقيق سعيد الجن للتأكيد له عدم وجود أي خلاف بين عرب وسعيد الجن يجعله يقوم باختطافه، ويعده بان يبحث معه حتى يظهر سعيد الجن.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة 27 بداية مساومة جمال عطوة زوج سميحة ابنة عبد ربه، مقابل صمته عن خيانتها له مع رباح ابو الدهب، وعدم فضحها في المغربلين.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته، والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.