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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. رباح يحرض شقيق الجن بتقديم بلاغ ضد السويركي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، تحريض رباح أبو الدهب "وليد فواز"، شقيق سعيد الجن على تقديم بلاغ في القسم باتهام عرب السويركي باختفاء سعيد شقيقه، مستدلا على ذلك بمشاجرته الأخيرة بينه وبين عرب في الكبارية وأمام المحل الخاص بسعيد الجن.

مسلسل حق عرب الحلقة 27

وانطلقت أحداث الحلقة 27 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، باستعراض مشهد طرد علي السويركي لوالدته من فرحه، وطلبها عرب السويركي بعد تعبها من كسرة ابنها لها أمام المعازيم.

وتطلب سلوى عثمان من ابنها عرب السويركي بأن يعود بها إلى المنزل.

وشهدت الحلقة 26 كثير من الأحداث مع أغلب الشخصيات بالمسلسل، تتمثل في اعتراف والدة “عرب” برغبتها حضور حفل زفاف “علي”، في حين يبلغها “السويركي” بغضبه من شقيقه بعد قيامه ببيع نصيبه في المنزل لـ"رباح".

ويطرد علي السويركي والدته من حفل زفافه، استجابًة لطلب والد عروسته، لتدخل في نوبه بكاء وانهيار أمام الفيلا، وتتصل بـ"عرب" وتبلغه بالإهانة التي تعرضت لها فيقرر الانتقام لها.

الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل حق عرب 

كما تواصلت الأحداث بحديث عبدربه عن تجارته في الآثار إلا أن شقيقه الذي يجسد شخصيته أحمد صيام،  يؤكد له ان تجارة الآثار أصبحت خطيرة للغاية.

وتتحدث “حنان” مع “عبد ربه” حول تمنيها الإنجاب منه إلا أنه يرفض ويهددها بالقتل إذا تحدثت في هذا الموضوع.

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وتسلط حنان زوجها عبد ربه على ابنته أنغام بسبب علاقتها بعرب السويركي، التي أصبحت على المشاع بالمغربلين.

كما شهدت الحلقة تهديد محاسن شقيقة حسنية الداية لصباح (وفاء عامر) لإعطائها مبلغ لشراء قطعة أرض.

أبطال مسلسل حق عرب 2024

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب 2024

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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