الإثنين 08 أبريل 2024
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سياسي

الجيل: قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يحقق التوازن ويضمن حياة كريمة لملايين الأسر

ناجي الشهابي رئيس
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، قرار وزير القوى العاملة، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، إجراء طبيعى بعد التخفيض الكبير الذى حدث للجنيه المصرى أمام الدولار وما تبعه من زيادة التضخم وارتفاع كبير فى الأسعار مما صعب حياة الكثير من الأسر المصرية.

وأكد “الشهابي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا الإجراء الذى اتخذه المجلس القومى للأجور ممثلا للحكومة يأتي في إطار حرصها على توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة بعد قرارات محافظ البنك المركزى الاخير، مؤكدا رئيس حزب الجيل أن رفع الحد الأدنى للأجور يساعد على تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل وهو ما يحقق مصلحة العمل وزيادة الإنتاجية.

وأشار الشهابى إلى أن هذا القرار، أيضا يأتى تفعيلا لتعهدات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى أكدها أكثر من مرة بعد الانتخابات الرئاسية وآخرها فى إفطار الأسرة المصرية بالاستمرار فى دعم المواطنيين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية والاكثر إحتياجا فى المجتمع ومنهم العمال.

ولفت إلى أن قرار رفع الحد الادنى للأجور يقدم المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال وهو ما يؤدى إلى  تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج.

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