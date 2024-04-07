السبت والأحد.. حلقة خاصة من قلعة ألموت وكواليس "الحشاشين" مع لميس الحديدي

تقدم الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، حلقة خاصة مع صناع مسلسل "الحشاشين" من قلعة ألموت وأصفهان، يومي السبت والأحد القادمين في تمام التاسعة والنصف مساء.

تحاور الحديدي خلال البرنامج كل من الفنان كريم عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي والكاتب عبدالرحيم كمال والفنان سامي الشيخ والفنان نضال الشافعي والفنانة سوزان نجم الدين والفنان أحمد عبدالوهاب والفنانة سارة الشامي والفنان محمد يوسف.

كما تحاور أحمد فايز مهندس ديكور مسلسل الحشاشين، وحسين عسر مدير تصوير المسلسل، وأحمد عبدالاه، مصمم المعارك، وكذلك أحمد حمدي مونتير المسلسل، ومحمد طنطاوي مؤسس شركة تريند والمشرف علي تنفيذ المؤثرات البصرية، ومحمد عطوة مدير إدارة إنتاج المؤثرات البصرية بشركة تريند، وأيضًا طارق الشناوي الناقد الفني وفتحي إسماعيل منتج فني مسلسل الحشاشين – شركة سينرجي.

مسلسل الحشاشين استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال عرضه فى شهر رمضان والذى يجسد بطولته النجم كريم عبد العزيز فى دور حسن الصباح.

وتفاجئ النجمة شيرى عادل جمهور شهر رمضان الكريم بالظهور فى الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين، حيث تظهر كضيفة شرف فى هذا العمل الضخم.

مسلسل الحشاشين تدور أحداثه فى القرن الحادى عشر، حيث أسس حسن الصباح الجماعة التى تتولى اغتيال شخصيات مسئولة ومرموقة، ويؤدى نيقولا معوض فى المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام وأحد أصدقاء الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.