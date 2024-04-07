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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بيت الرفاعي 28.. فاروق يستفز ياسين بزواجه من طليقته وجمالات تستعد للزواج

جريدة الدستور

تصاعدت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28، حيث يستمر اشتعال الصراع بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا بين ياسين وفاورق، بسبب مواقف بالماضي.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 28

اتفق ياسين مع سعيد على اقامة حفل خطوبة اخته جمالات استعدادًا للزواج بعد فترة قصيرة، وساعدت سامية جمالات في التحضير لحفل الخطوبة، والتي أعربت عن سعادتها الشديدة لموافقة ياسين على خطوبتها، وتغزلت سامية في ياسين معربة عن تعلقها الشديد به، وتمنت لها جمالات أن يتم فرحتهم على خير ويتم الزواج بينهما.

قرر ياسين وسعيد مقابلة “عجوزة” للاتفاق على اعتراف الأخير على فاروق مقابل أن يأخذ طفله المختطف، ولكن فاجأهم بانه أحضر معه فاروق والذي استمر في استفزاز ياسين بأن ابنته معه وطليقته وانهما قررا الزواج قريبًا مما جعل ياسين في حالة صدمة.

وطلب فاروق من ياسين استعادة طفل عجوزة له حتى لا يضطر لقتل ابنته حبيبة التي تمكث معه في منزل واحد، ليضطر ياسين لتنفيذ طلبه.

 

عاد ياسين وسعيد لمنزلهما ليجدا سامية وجمالات مستعدتان لحفل الخطوبة، ولكن يبدو على ياسين ملامح الحزن، فتسأله جمالات عن سبب حزنه ليجيبها سعيد بما حدث بينه وبين فاروق وان الاخير سيتزوج هند طليقة ياسين.

 

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و“فاروق” أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة في قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.
 

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.
 

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