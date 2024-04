مسلسل بيت الرفاعى 29.. ياسين يحاول إقناع والده بالرجوع عن طريق تجارة الآثار

يواصل مسلسل بيت الرفاعي، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، نجاحه في الحلقة 29 القبل الأخيرة، وينتمي العمل لنوعية مسلسلات الساسبنس والغموض والمليء بالإثارة والتشويق، من إخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 29

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 بمشهد فلاش باك ظهر خلال "محمود الرفاعي" أحمد فؤاد سليم، وابنه "ياسين" أمير كرارة، حيث يقنع الأخير والده بالرجوع عن طريق تجارة الآثار، حيث يرفض بشدة فكرة أن يكون والده تاجر آثار.

يسأل محمود الرفاعي ابنه ياسين بسخرية عن سبب مجيئه لمنزل العائلة، حيث اعتاد على عدم وجوده بعدما قرر العيش بمفرده، ليبرر له ياسين أن سبب ابتعاده هو تجارته بالآثار، حيث يريد أن يعيش بمال حلال، وليس بتجارة الآثار، ولكن يتناقش معه والده بأنه اضطر لهذا الطريق الذي ورثه عن أجداده، مؤكدًا له أن الأرض التي بنيت عليها المنزل كانت بسبب قطع الآثار المستخرجة من تحتها، مشيرًا إلى أنه لم يستطيع الابتعاد عن هذه التجارة ليعيش أولاده في المستوى الذي اعتادوا عليه.

في مشهد مختلف، ظهر مشهد فلاش باك أثناء عقد قران رقية على فاروق، وتنظر لهما "داليا" دنيا المصري زوجته الأولى بحسرة شديدة، وهو نفس المشهد التي كانت فيه رقية أثناء عقد قرانه على "هند" إيناس كامل، طليقة ياسين، لتستكمل الأحداث خلال الحلقة التي عرضت منذ قليل على منصة واتش إت الإلكترونية.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة الثلاثين الأخيرة

حقق مسلسل بيت الرفاعي نجاحا كبيرا خلال عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الأخيرة التي تذاع غدا الثلاثاء على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارتهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.



أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.