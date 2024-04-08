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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 29.. فلتة يعطي رمز جديد لسيف وأصدقائه

سر المسجد
سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 29 من  مسلسل سر المسجد، بالتواصل بين سيف وحبيبة والمهندس أمين، وخلال مناقشة دارت ما بينهم أكتشفوا رمز جديد يوجد داخل الريبوت فلتة، حيث وضعها غلباوي حتي لا يجدها أحد منهم.

أحداث الحلقة 29 من مسلسل سر المسجد 

واكتشفوا أن الرمز يشير إلى صلاة العيدين صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، وشرح الشيخ صلاح العيد الأضحى والذي يكون في فترة الحج، وصلاة الفطر والتي تلي شهر رمضان المبارك.

وأوضح أن صلاة العيد الأضحي تكون قبل طلوع الشمس، حتى يستطيع المسلمون ذبح الأضاحي،  ولكن في عيد الفطر تكون في وقت متأخر لصلاة العيد حتى يكون هناك وقت لإخراج الزكاة لدى المسلمون.

وأوضح أن ‏عدد ركعات صلاة العيد اثنين وعدد تكبيرات صلاة العيد في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات مدة تكبيرات الركوع.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 29

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مسلسل سر المسجد الحلقة 29.. عدد ركعات صلاة العيد

موعد مسلسل سر المسجد الحلقة 29 على قناة الحياة

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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