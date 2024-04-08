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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد مسلسل سر المسجد الحلقة 29 على قناة الحياة

سر المسجد
سر المسجد

مسلسل سر المسجد محور اهتمام الملايين من الأطفال وأولياء أمورهم عبر السوشيال ميديا حاليا وذلك لكونه مسلسل رسوم متحركة يبرز قواعد ومبادئ الدين الإسلامي يُقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كجزء من العروض الموجهة للأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد 

دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد حول حوار دار بين الشيخ صلاح والمهندس أمين ولد سيف بعد تمكنه من الهروب من منزل غلباوي بمساعدتة حبيبة، وقد أستطاع أن يحصل علي رمز جديد من الرموز المفقود والذي كان يشير إلى المسجد الأقصي وليلة الأسراء والمعراج.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 29

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع اشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. قصة الإسراء والمعراج

مسلسل سر المسجد الحلقة 28.. خطوات لتعليم الأطفال التدريب على الشخصية القيادية

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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