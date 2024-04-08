موعد مسلسل سر المسجد الحلقة 29 على قناة الحياة

مسلسل سر المسجد محور اهتمام الملايين من الأطفال وأولياء أمورهم عبر السوشيال ميديا حاليا وذلك لكونه مسلسل رسوم متحركة يبرز قواعد ومبادئ الدين الإسلامي يُقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كجزء من العروض الموجهة للأطفال في موسم دراما رمضان 2024.

أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد

دارت أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد حول حوار دار بين الشيخ صلاح والمهندس أمين ولد سيف بعد تمكنه من الهروب من منزل غلباوي بمساعدتة حبيبة، وقد أستطاع أن يحصل علي رمز جديد من الرموز المفقود والذي كان يشير إلى المسجد الأقصي وليلة الأسراء والمعراج.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 29

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع اشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.