موعد أول يوم عيد الفطر 2024 وميقات صلاة العيد في المحافظات

حددت البحوث الفلكية موعد أول يوم عيد الفطر 2024 والذي يكون في الأول من شهر شوال من كل عام بعد انتهاء شهر رمضان، ويتم تحديد موعد أول يوم عيد الفطر 2024 بدقة بعد الرؤية الشرعية لميلاد هلال شهر شوال والذي يتم يوم 29 رمضان، وتعرض الدستور في التقرير التالي بعد تحديدها من البحوث الفلكية موعد اول يوم عيد الفطر 2024 وميقات صلاة العيد في المحافظات.

متى إجازة عيد الفطر 1445؟

وفق بيان البحوث الفلكية فإن إجازة عيد الفطر 1445 تبدأ مع بداية أول يوم عيد الفطر 2024 والذي يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل، وتستمر إجازة عيد الفطر 1445 ثلاث أيام، يحصل خلالها العاملون في الدولة على أجازة رسمية مدفوعة الاجر.

ويعلن مجلس الوزراء عدد أيام اجازة عيد الفطر قرب انتهاء شهر رمضان، حيث يتجه في بعض الأحيان إلى زيادة عدد أيام أجازة لأكثر من 3 أيام.

وتحدد دار الافتاء المصرية موعد عيد الفطر بدقة بعد استطلاع مولد هلال شهر شوال ويتم يوم 29 رمضان بعد أذان المغرب، فإذا ثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو أول يوم عيد الفطر، وإذا لم يثبت رؤية الهلال يكون اليوم التالي هو المتمم والاخير لشهر رمضان.

إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس

من المتوقع وفق البحوث الفلكية أن يكون يوم 10 أبريل 2024، هو اول يوم عيد الفطر 2024

ويستمر أيام الخميس والجمعة الموافقين 11، و12 إبريل 2024، وستعلن وزارة التربية والتعليم إجازة عيد الفطر 2024 للمدارس بدقة مع اقترابه، وبالتزامن مع اعلان مجلس الوزراء أجازة عيد الفطر.

موعد صلاة عيد الفطر 2024

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الفطر 2024 في المحافظات، لتكون صلاة العيد في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، وصلاة العيد في الإسكندرية الساعة 6:02، وصلاة العيد في الجيزة 2023 في تمام الساعة 5:58 صباحا.