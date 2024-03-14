الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 4.. الشيخ صلاح يوضح فضل أداء الصلوات داخل المسجد

سر المسجد
سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الكرتوني سر المسجد، بمحادثة بين الشيخ صلاح وسيف وياسين، حول فضل الصلاة في المسجد.

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 4

وضح الشيخ صلاح كيفية الاستمرارية في الصلاة داخل المسجد وبدأ بحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم، عن النَبِيِّ ﷺ قَالَ: منْ غدَا إِلَى المَسْجِدِ أَوْ رَاحَ، أعدَّ اللَّهُ لَهُ في الجنَّةِ نُزُلًا كُلَّمَا غَدا أوْ رَاحَ.

وأوضح الشيخ صلاح معني الحديث: "مَنْ يتوجه إلى المسجد في الصباح أو المساء، فإن الله يعده بمنزلة في الجنة كلما ذهب أو عاد، حيث يُعْتَبر الذهاب في الصباح بمنزلة الغُدوة، أي أول النهار، والعودة في المساء بمنزلة الرَّواح، أي بعد الزوال، مثل الذهاب لصلاة الظهر أو العصر، وهذا الثواب يشمل كل من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة، أو لطلب العلم، أو لأي غاية خيرية أخرى، فإن الله يكرمه بمنزلة في الجنة، حيث يستقبله كضيف يُكرَم، ويُعْطى من الطعام والراحة على وجه الكرامة، وهذا يظهر فضل الله على عبده بثواب عظيم عن أعمال بسيطة مثل هذه."

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تدور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

مسلسلات رمضان 2024

مواعيد عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

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