موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وباقي المحافظات

من بين الأسئلة المتكررة في كل رمضان للمسلمين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الكبري وباقي المحافظات وهو من الموضوعات التي حازت بعمليات بحث خلال الأيام السابقة، وخلال السطور التالية تستعرض "الدستور" موعد صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لما أعلنته المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الساعة 59: 5 صباحًا، بعد شروق شمس يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية

وفي عروس البحر المتوسط تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر في الاسماعلية 2024

وفي الاسماعلية تقام موعد صلاة العيد 2024 تمام الساعة 5:53 صباح يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

موعد صلاة عيد الفطر في مطروح 2024

تقام صلاة عيد الفطر 2024 في مطروح في تمام الساعة الساعة 6:13 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم

في الفيوم تقام صلاة العيد 2024 في تمام الساعة 6.00 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط

تقام صلاة العيد 2024 في اسيوط في تمام الساعة 6.05 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج

تقام صلاة العيد 2024 في اسيوط في تمام الساعة 6.03 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا

تقام صلاة العيد 2024 في قنا في تمام الساعة 6.03 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر

تقام صلاة العيد 2024 في قنا في تمام الساعة 6:00 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر2024 في أسوان

تقام صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان في تمام الساعة الساعة 5:47 صباح يوم الأربعاء.