الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة وباقي المحافظات

موعد عيد الفطر 2024
موعد عيد الفطر 2024

من بين الأسئلة المتكررة في كل رمضان للمسلمين موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الكبري وباقي المحافظات وهو من الموضوعات التي حازت بعمليات بحث خلال الأيام السابقة، وخلال السطور التالية تستعرض "الدستور" موعد صلاة عيد الفطر 2024 وفقا لما أعلنته المعهد القومي للبحوث الفلكية.

موعد صلاة عيد الفطر 2024  في القاهرة  

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة الساعة 59: 5 صباحًا، بعد شروق شمس يوم الأربعاء  10  أبريل 2024.

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موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الإسكندرية 

وفي عروس البحر المتوسط تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 6:02 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر في الاسماعلية 2024

وفي الاسماعلية تقام موعد صلاة العيد 2024 تمام الساعة 5:53 صباح يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل.

موعد صلاة عيد الفطر في مطروح 2024 

تقام صلاة عيد الفطر 2024 في  مطروح في تمام الساعة  الساعة 6:13 صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الفيوم

في الفيوم تقام صلاة العيد 2024 في تمام الساعة 6.00 صباح يوم الأربعاء.

 موعد صلاة عيد الفطر 2024 في أسيوط 

 تقام صلاة العيد 2024 في اسيوط  في تمام الساعة 6.05  صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في سوهاج 

 تقام صلاة العيد 2024 في اسيوط  في تمام الساعة 6.03   صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في قنا 

تقام صلاة العيد 2024 في قنا في تمام الساعة 6.03   صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر 2024 في الأقصر 

تقام صلاة العيد 2024 في قنا في تمام الساعة 6:00   صباح يوم الأربعاء.

موعد صلاة عيد الفطر2024 في أسوان 

تقام صلاة عيد الفطر 2024 في أسوان في تمام الساعة  الساعة 5:47 صباح يوم الأربعاء.

 

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