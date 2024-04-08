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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 29.. عدد ركعات صلاة العيد

سر المسجد
سر المسجد

بدأت أحداث الحلقة 29 من  مسلسل سر المسجد بمحاولة من حبيبة لاختراق جهاز الفيروس غلباوي بمحاولة منها لإيجاد الرموز المفقودة، وبدأ في طرح سؤال لها كام عدد ركعات العيد؟

أحداث الحلقة 29 من مسلسل سر المسجد

والإجابة كانت في نفس الحلقة وهي ‏عدد ركعات صلاة العيد اثنين وعدد تكبيرات صلاة العيد في الرقعة الأولى سبع تكبيرات وفي الرقعة الثانية خمس تكبيرات مدة تكبيرات الركوع.

ودار حوار بين المهندس أمين وسيف وأصدقائه والشيخ صلاح، لوضع خطة للحصول على باقي الرموز، وفي محاولة منهم إلى الوصول إلى حبيبة لكي تساعدهم مرة أخري، من خلال الساعة الإلكترونية.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 30

ويعرض سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

مخلص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 28

موعد مسلسل سر المسجد الحلقة 29 على قناة الحياة

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

ويتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه لقصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.

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