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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مخلص أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 28

سر المسجد
سر المسجد

تناولت أحداث الحلقة 28 من مسلسل سر المسجد حوار دار بين والد سيف المهندس أمين مخترع تطبيق الصلاة وسيف وأصدقائه، حيث استطاع أمين الهروب من غلباوي ومعه رمز جديد والذي كان يشير إلى قصة المسجد الأقصي والإسراء والمعراج.

وتناولت أحداث ايضا الأحداث  قصة الإسراء والمعراج هى واحدة من القصص الروحية المهمة في الإسلام، وتعتبر واحدة من الأحداث العجيبة التي حدثت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 28

وحكى المهندس أمين إلى سيف وأصدقائه قصة الأسراء والمعراج، حيث تحكي القصة عن رحلة ليلية خاصة خضع لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى القدس ومن ثم إلى السماء السابعة وأعلى من ذلك، وهذه الرحلة تعرف بالإسراء والمعراج.

الإسراء (الرحلة الليلية): تم نقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من مكة إلى المسجد الأقصى في القدس بوساطة جبريل عليه السلام،  وقد أقيمت صلاة الركعتين هناك برفقة الأنبياء السابقين، ثم تسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة والرسالة.

المعراج (الصعود إلى السماء): بعد الإسراء، قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمعراج، وهو الصعود من السماء إلى السماء برفقة جبريل عليه السلام وقد مرّ النبي صلى الله عليه وسلم بالعديد من الأحداث والمشاهد في كل سماء.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 29

ويعرض “سر المسجد” على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

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قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيقًا خاصًا لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

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