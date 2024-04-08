الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. مروان وليلى يجدون عمر

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

بدأ منذ قليل عرض الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار.. عرض الحلقة الـ14 بعد قليل

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أحداث الحلقة 14 من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين، بتفاجأ مروان والذي يلعب دوره الفنان أسر ياسين ووالدته ليلى والتي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد، بهروب عمر من المستشفى، يواصلان البحث عنه في كل مكان إلا أنهم لا يجدوه.

وخلال سيرهم في الشارع المقابل للمستشفى تجد ليلى عمر وهو يبكي في الحديقة الخلفية لتذهب عليه وتحضنه.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 14

تعرض الحلقة الرابعة  عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الرابعة عشر  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.


مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الرابعة  عشر 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. مروان وليلى يبحثان عن عمر بعد هروبه من المستشفى

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. حالة عمر تسوء وأسر ياسين يعجل بالسفر للخارج

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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