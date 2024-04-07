ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين

يتأهب متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين، بطلب فريدة، والتي تقوم بدورها الفنانة بسمة، من مروان، والذي يقوم بدروه الفنان آسر ياسين، أن يبقى بجوار ابنه في المستشفى، وذلك بعد أن لاحظت عليه عدم التركيز فطلبت منه أن يحكي لها ما يمر به، وبالفعل أخبرها بكل ما يحدث معه بشأن حالة عمر الصحية، وهو ما دفعها بأن تطلب منه أن تستكمل هي المشروع وأن يتفرغ هو لابنه.

كما اقترح الطبيب المعالج لحالة عمر أن يستكمل علاجه في أوروبا أو أمريكا في حال عدم وجود متبرع بالبذل من الأقارب، وهو الأمر الذي جعل مروان وليلى يفكران في الأمر وكيفية تدبير الأموال اللازمة للسفر والعلاج، حتى أن ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد فكرت في أخذ أموال من والدها وشقيقها لكن مروان رفض، ومن ناحية أخرى عرض حسن والذي يقوم بدوره الفنان أحمد خالد صالح نصف فلوس بيع الكيذر آريا لشقيقه مروان ليعالج ابنه.



مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثالثة عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة DMC drama



ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.