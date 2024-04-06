السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مروان وليلى يبحثان عن متبرع لعمر

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12 أصبحت تريند خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصاعد الأحداث، وبحث مروان وليلي على متبرع لعمر حيث يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12 

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 12.. مروان وليلى يبحثان عن متبرع لعمر محور اهتمام الملايين حيث انتهت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان الكبير آسر ياسين، بحديث الطبيب عن تدني حالة عمر، وحاجته بشكل عاجل لمتبرع لأن جسدة لا يستجيب للعلاج.

الأمر الذي يثير ذعر ليلى والتي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد ومروان والذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين ويكثفان البحث عن متبرع لإنقاذ حياة عمر.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 27.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة HD

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 26


مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 12

تعرض الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وتعرض الحلقة الثانية عشر من المسلسل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ويعرض على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثانية عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

txt

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب لـ غادة عبدالرازق الحلقة 26

txt

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 26

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

مسلسل المعلم ملخص الحلقة 26: المعلم بشر يعترف بسر خطير لوالده

مسلسل الكبير أوي 8 ملخص الحلقة 26| وموعد عرض الحلقة 27

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

اقرأ أيضا 

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الحادية عشر من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة الثانية عشر بدون سابق إنذار الحلقة 12 الحلقة 12 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد عرض مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

موعد إعادة مسلسل بدون سابق انذار للفنان أسر ياسين

موعد إعادة الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

الحلقة 11 من مسلسل بدون سابق إنذار.. هل ينفصل مروان وليلى؟

موعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان أسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة

مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين على DMC drama

موعد إعادة مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9 التاسعة للفنان أسر ياسين

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

منافس الأهلى.. بترو أتلتيكو يتقدم على مازيمبى فى الشوط الأول بهدف

عاجل.. الإعلان عن إصابة حسين الشحات بشرخ فى عظام الوجه

السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

بدء إفطار الأسرة المصرية بتشريف الرئيس السيسى

تفاصيل سرقة 2 مليون جنيه من سيارة في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء