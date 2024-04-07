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تحقيقات ومتابعات

أبرز أحداث الحلقة 13 من مسلسل بدون سابق إنذار.. مروان يراقب موظف الصحة ويبحث مع ليلى عن متبرع لابنه

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

يتأهب متابعو الدراما الرمضانية المصرية عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

ملخص الحلقة الثانية  عشر من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان أسر ياسين، قام مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، بوضع GPS في الحقيبة الخاصة بالفلوس التي طلبها موظف الصحة مقابل إدلالة على عنوان ابنه الحقيقي، وذلك بسبب شعوره بأنه سوف يأخذ الفلوس دون أن يدله على ابنه وهو ما حدث بالفعل، فيما قام موظف الصحة بغلق هاتفه وهرب بمجرد حصوله على الفلوس.

كما يواصل مروان وليلى رحلتهم في البحث عن متبرع لعمر من أجل إنقاذ حياته.

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مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 13

تعرض الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثالثة عشر مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على شاشة قناة DMC drama


ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

 

مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثالثة  عشر

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

 

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

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