الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنفوجراف

نيللي كريم: فراولة مسلسل فرفوش (إنفوجراف)

نيللي كريم
نيللي كريم

تحدثت النجمة نيللي كريم عن كواليس مسلسل “فراولة” الذي يعرض حاليًا ضمن الماراثون الرمضاني الجاري، محققة نجاح كبير منذ عرض اولى حلقات العمل بالنصف الثاني من رمضان حيث يتكون من 15 حلقة.

ويرصد “الدستور” خلال الانفوجراف التالي أبرو تصريحات نيللي كريم عن مسلسل فراولة..

 

 

مسلسل فراولة تدور أحداثه في إطار لايت كوميدى اجتماعي ويضم 15 حلقة، حول فتاة تُدعى فراولة قادها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبطولة نيللي كريم، بمشاركة مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي، ومن إخراج محمد علي.

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