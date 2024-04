مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. فاروق يزور والدته عقب الحكم بإعدامها

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل بيت الرفاعي الذي يعرض عبر قناة ON ومنصة "واتش إت" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، زيارة فاروق والدته ناهد فى محبسها عقب الحكم عليها بالإعدام، التى أخبرته أنها ليست نادمة إلا على حلمها فى حمل نجله عقب ولادته.

كما شهدت الحلقة اعتذار فاروق لوالدته.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل أحداث الحلقة 28

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 28 بمشهد فلاش باك أوضح رفض "ياسين" أمير كرارة، التام لفكرة زواج طليقته من "صلاح" أحمد عبدالله، وذلك خوفًا على ابنته حبيبة من أن تتزوج والدتها من رجل آخر غيره، ولكن تنفعل "هند" إيناس كامل، طليقته بسبب رفضه وتتهمه بالأنانية.

وتغادر "هند" منزل العائلة وهي تصر على زواجها من الآخر، وهو ما جعل والدة ياسين تؤكد له أن هند مازالت تحبه وتريد الرجوع إليه، ولكن يرفض ياسين مؤكدًا أنه أصبح لا يفكر فيها.

وفي الوقت الحاضر، استكملت أحداث الحلقة 28 مشهد صدمة رقية بعد إبلاغ فاروق لها بزواجه من "هند" طليقة ياسين، وقررا أن تقطن "هند" معهما في منزل عائلة الرفاعي، ولكن تقف رقية في ذهول تام ولم تنطق، فأخذ فاروق هند ليعرفها مكان غرفتها الجديدة في المنزل.

يتحدث فاروق مع رقية بعنف واضح، ليخبرها بأن قرار زواجه من هند له 3 أسباب، أولها الانتقام من ياسين، لتكون ابنته تحت رحمته في أي وقت، ثانيهما أن تعيش هند وحبيبة في المنزل بدلًا من وجودهما بالخارج بمفردهما، وثالث سبب أن ينتقم من رقية، ولكن أعرب عن خيبة ظنه فيها، حيث كان يظن أنها تحبه، لكنها خدعته.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 30

تذاع الحلقة 30 من مسلسل بيت الرفاعي مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالغموض ومليء بالأحداث غير المتوقعة والمفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين أفراد عائلة الرفاعي وتحديدا "ياسين" أمير كرارة، و"فاروق" أحمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.