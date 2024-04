موعد اعادة مسلسل بيت الرفاعي لـ أمير كرارة الحلقة 29

استطاع مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 أن يحقق نجاحا كبيرا خلال مشاركته في موسم رمضان 2024 والذي ينتهي اليوم، وتنتهي معه أحداث العمل الذي يخوض بطولته النجم امير كرارة ونخبة من الفنانين بقيادة المخرج احمد جلال.

مسلسل بيت الرفاعي مواعيد اعادة الحلقة 29

استطاعت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعي ان تحقق نسب مشاهدات عالية والتي تعاد قناة ON الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي تفاصيل احداث الحلقة 29

شهدت احداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 29 مواجهة حادة بين فاروق وياسين وذلك بعدما وضعت رقية طفلها من فاروق والذي حرص على تسميته باسم والده، وذهب لزيارة والدته في السجن ليريها صورة طفله ويبلغها بإسمه، واثناء تحدثهما، تتواصل معه رقية منهارة بأنها استيقظت ولم تجد الطفل.

واثناء انفعال فاروق على طاقم المستشفى جاءت رقية لتحبره بأن ياسين هو من اختطف الطفل، فقرر فاروق الانتقام في طفلته حبيبة، ولكن اخبرته رقية انها تستطيع التواصل معه وبالفعل اتفقت معه لمقابلته ليتفاجأ ياسين بأنها خططت لمقابلته هو وفاروق، ولكن كشفت رقية خطتها منذ البداية وتحديدا بعد زواجها من فاروق ان تجعلهما يتقابلان لتجعل ياسين يقتل فاروق انتقاما لما حدث، وكان زواجها منه لتحمل وتضع صبي يرثه بالورث الذي تركه والدها له، لذلك قتلها فاروق وانتهت احداث الحلقة على هذا المشهد.

مسلسل بيت الرفاعي موعد عرض الحلقة 30

ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل بيت الرفاعي بلهفة شديدة والتي تعرض مساء اليوم على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 9 مساء.

مسلسل بيت الرفاعي قنوات عرض الحلقة الاخيرة

قصة مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يتسم بالساسبنس والغموض ومليء بالاحداث الغير متوقعة المفاجآت التي تغير مجرى الأحداث، وتدور قصته حول الانتقام بين افراد عائلة الرفاعي وتحديدا “ياسين” أمير كرارة، و “فاروق” احمد رزق، وهما أولاد عم لديهما منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطاردًا بسببها بسبب اتهامه بمقتل والده.

ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعى بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.