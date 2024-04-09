مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص أحداث الحلقة 29 محور اهتمام الملايين من جمهور الدراما الرمضانية حيث يتصدر المسلسل الذي يعرض على قناة dmc دراما، وإنتاج شركة أروما للإنتاج الفني والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص أحداث الحلقة 29

شهد مسلسل إمبراطورية ميم.. ملخص أحداث الحلقة 29، خناقة و مشادة كبيرة بين مروان "أبو المجد" ومادي "مايان السيد"، بسبب الضغوط التي يمر بها مروان، وقررت مادي ترك المنزل والذهاب إلى مصحة للعلاج النفسي بعد انفصالها عن مروان

ويقع مختار أبو المجد في أزمة بسبب تزوير مروان ابنه لتوقيعه لبيع المنزل واستغلال هذا الأمر من جانب شركة يحيى شاكر لتهديده

وفي نهاية الحلقة قرر أبناء مختار ابو المجد عدم ترك منزلهم ومواجهة شركة يحيى شاكر بالقانون.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، يضم كوكبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام النجم خالد النبوي، منهم محمود حافظ، حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، ليلى عز العرب، مايان السيد، إيمان السيد، هاجر السراج، نور النبوي، الهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، ريمون توفيق، وغيرهم، والعمل من انتاج شركة أروما، وإخراج محمد سلامة.

قصة مسلسل إمبراطورية ميم



مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن الرواية الأصلية التى تحمل نفس الاسم للكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويناقش العمل الكثير من القضايا الاجتماعية والأسرية وعلاقة الآباء بالأبناء ومختلف أعمارهم فى العصر الحالي.



مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم

تعرض حلقات مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي، يوميا على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا. فيما تعرض الحلقة على قناة dmc drama فى تمام الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء. واحتفى جمهور السوشيال ميديا بانطلاق الحلقة الأولى من مسلسل "امبراطورية ميم" للفنان خالد النبوي ويعرض على قنوات dmc الفضائية.

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