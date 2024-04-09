مسلسل نور والكوكب السعيد ملخص الحلقة 29

شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون أمس الأثنين من مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد، تقدم في الأحداث، لذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور تفاصيل ملخص الحلقة لمن لم يتسنى لهم متابعتها أمس.

أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 29

بدأت حلقة أمس بتراجع مؤشرات فرحة الحيوية، مما يشير إلى وجود خطر في حياتها، زيدرك نور ذلك ويقرر التصرف، ثم يستغل نور ذكاءه ويقوم بتشويش الأغاني الهابطة المنتشرة في الشوارع، مستبدلًا إياها بأغاني أم كلثوم وعمر خيرت.

ويعرض المسلسل مشهدًا لفريق "النور والأمل" من ذوي الهمم وهم يعزفون في مسابقة دولية كبيرة، و ينجح الفريق في الفوز ورفع اسم مصر عاليًا، ثم يفاجئ نور وفريقه بغياب أي ذكر لفريق "النور والأمل" من الترند، بينما تستمر الأغاني الهابطة ومطربيها في الظهور.

تواجه زهرة ظلمًا في المسرحية، ثم تنتهي الحلقة دون حلٍّ واضح للمشكلات التي واجهها نور وفريقه، و تُترك النهاية مفتوحة لخلق التشويق والحماس لحلقة اليوم.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 30

يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الاخيرة

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولي، ويعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.