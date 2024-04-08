موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 27.. "حياة فرحة في خطر"

يبحث الأطفال وأولياء أمورهم عن موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 28.. والتي يفضلها الأسر المصرية أثناء تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 28

جاء موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 28 حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي، في تمام الساعة الخامسة مساء.

أحداث الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد



في الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد، واجهت نور صعوبة في حفظ دورها في مسرحية المدرسة.

في الوقت نفسه، فقدت زهرة توازنها بسبب أغنية تريند تسمعها في الشوارع.

على الصعيد الدولي، حقق فريق "النور والأمل" المكون من 3 فتيات كفيفات إنجازًا عظيمًا بفوزه بمسابقة عالمية لذوي الهمم.

أثار انتشار أغنية "الحلة" الهابطة تساؤلات رامي حول المسؤولية عن تصدر مثل هذه الأغاني للمشهد.

وبسبب انتشار الأغنية، شعرت فرحة بفقدان طاقتها وفقدت الوعي، مما عرض حياتها للخطر.

وهكذا، بينما يضيء فريق "النور والأمل" اسم مصر على الساحة العالمية، تواجه نور وفرحة تحديات كبيرة بسبب انتشار الأغاني الهابطة.

ما الذي سيحدث في الحلقة القادمة؟ هل ستتمكن نور من حفظ دورها في المسرحية؟ وهل ستنجو فرحة من الخطر؟

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.