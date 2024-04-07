الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 27.. "إنقاذ حسن"

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

يبحث الأطفال وأولياء أمورهم عن موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 27.. والتي يفضلها الأسر المصرية أثناء تناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك جيث يهدف المسلسل إلى غرس مجموعة من المبادئ والقيم وأداب التعامل مع البيئة في نفوس الأطفال من سن 5 - 14 سنة.

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 27

جاء موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 27 حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي، في تمام الساعة الخامسة مساء.

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أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد

  • تبدأ الحلقة 27 مع تأكيد نور أن العصابة التي خطفت حسن تتاجر بالأعضاء البشرية.
  • يسعى الفريق بكل جهده للعثور على حسن، ويستطيعون تحديد موقع عربة الاسعاف التي استخدمتها العصابة لخطفه في منطقة التجمع الخامس.
  • يناقش المسلسل ظاهرة الزواج المبكر من خلال قصة نادية، التي حاول والدها تزويجها من رجل عجوز، لكن دار الرعاية أقنعه بعدم القيام بذلك وهددوه بأخذها منه في حال تعرضها لأي خطر.
  • ينجح نور في تحديد موقع المستشفى التي تستخدمها العصابة في تجارة الأعضاء.
  • يواجه الفريق أفراد العصابة بكل شجاعة ويستطيعون إنقاذ حسن قبل أن يتم نقل أعضائه.

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مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة الثامنةوالعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 

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