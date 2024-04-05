الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 25.. بعنوان اختفاء

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد تطورا في الأحداث وجاءت بعنوان “اختفاء”.

ملخص أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 25

بدأت أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 25 بمناقشة موضوع اختفاء الحيوانات والنباتات في المستقبل، بما في ذلك البقوليات مثل العدس.

ثم توجه الأبطال لتناول الكشري في أحد المطاعم، لكن فرحة تشعر بطاقة سلبية كبيرة دون معرفة السبب.

خلال مغامرتهم، وجدوا طفلين تاهئين من والديهما ويشعران بخوف كبير، يبدأ الأبطال رحلة البحث عن والديهما.

يتواصل الأبطال مع والد الطفلين الذي يؤكد هروبهم من المنزل وتركهم لورقة مكتوب عليها "مش هنرجع تاني".

يراجع الأبطال كاميرات المطعم ويجدون الأطفال يركبون سيارة أجرة.

يتوصل الأبطال لسائق التاكسي الذي يؤكد أن حسن ونادية ركبوا معه في ذلك اليوم وأنه قام بإنزالهم في منطقة التجمع بمدخل الشويفات.

تتمكن فرحة من العثور على نادية، لكنها كانت وحيدة بدون أخيها حسن.

وتنتهي الحلقة دون معرفة مكان حسن.

موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 24

مسلسل نور والكوكب السعيد احداث الحلقة 24

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 26

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش إت، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 24

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