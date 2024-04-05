الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 25

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

يبحث البعض عن موعد مسلسل الأنيميشن نور والكوكب السعيد الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الأولي خلال اليوم، لمتابعة الحلقة التي لم يتسنى لهم متابعتها أمس.

موعد اعادة مسلسل نور والكوكب السعيد

ويعرض المسلسل يوميا في وقت غير موعده الأساسي، حيث تعرض الحلقة أكثر من مرة على مدار اليوم، فيعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي، في تمام الساعة الخامسة مساءا.
 

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 25


شهدت أحداث حلقة أمس الخامسة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد مناقشة موضوع اختفاء الحيوانات والنباتات في المستقبل، بما في ذلك البقوليات مثل العدس.

وجاء بالحلقة توجه الفريق لتناول الكشري في أحد المطاعم، لكن فرحة تشعر بطاقة سلبية كبيرة دون معرفة السبب، وخلال مغامرتهم، وجدوا طفلين تائهين من والديهما ويشعران بخوف كبير، يبدأ الأبطال رحلة البحث عن والديهما.

يتواصل الأبطال مع والد الطفلين الذي يؤكد هروبهما من المنزل وتركهما لورقة مكتوب عليها "مش هنرجع تاني"، ويواصل الفريق التحري حتى يستطيعوا توصيل الطفلين لوالديهما.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 26:
مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.
 

نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 25.. بعنوان اختفاء

مسلسل نور والكوكب السعيد.. ملخص الحلقة 23

 

مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

يمكن متابعة مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، حيث يعرض يوميا الساعة ٦:١٠، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

 

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد


أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.
 

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