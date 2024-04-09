الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 29..صراع بين نور والترند الهابط

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

تبدأ أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة التاسعة والعشرون بتراجع مؤشرات فرحة الحيوية، مما يشير إلى وجود حياتها في خطر. يدرك نور ذلك ويقرر التصرف.

مسلسل نور والكوكب السعيد.. نور ضد الأغاني الهابطة

يستغل نور ذكاءه ويقوم بتشويش الأغاني الهابطة المنتشرة في الشوارع، مستبدلًا إياها بأغاني أم كلثوم وعمر خيرت، ضمن أحداث مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 29 التاسعة والعشرون.

فريق النور والأمل يرفع اسم مصر

يعرض المسلسل مشهدًا لفريق "النور والأمل" من ذوي الهمم وهم يعزفون في مسابقة دولية كبيرة. ينجح الفريق في الفوز ورفع اسم مصر عاليًا.

غياب فريق النور والأمل عن الترند

يفاجئ فريق نور بغياب أي ذكر لفريق "النور والأمل" من الترند، بينما تستمر الأغاني الهابطة ومطربيها في الظهور.

اكتشاف المتسببين في الترند

يبدأ فريق نور بالتحقيق، ليكتشفوا وجود أشخاص مسؤولين عن نشر هذا الترند الهابط. ينجحون في الوصول إلى المصور الذي قام بتصوير الفيديوهات الهابطة.

ظلم زهرة في المسرحية

تواجه زهرة ظلمًا في المسرحية، حيث يتم رفض دورها لصالح زميلتها التي تمتلك عددًا كبيرًا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تمتلك زهرة موهبة قوية في مجال التمثيل.

خاتمة مفتوحة

تنتهي الحلقة دون حلٍّ واضح للمشكلات التي واجهها نور وفريقه. تُترك النهاية مفتوحة لخلق التشويق والحماس للحلقة القادمة.

مسلسل نور والكوكب السعيد ملخص الحلقة 28.. أغنية هابطة تهدد حياة فرحة

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موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 27.. "إنقاذ حسن"

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 30

يعرض مسلسل الأنميشن نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثلاثون

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش إت، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

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