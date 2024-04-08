السودانيون بلندن يثمنون جهود مصر لمساعدة شعبهم

أقامت الجالية السودانية بلندن إفطارها الرمضاني السنوي، وسط حضور كبير ومميز من السودانيين ما يقارب 300 شخصا من جميع الفئات العمرية في (أكبر إفطار رمضاني للسودانيين ببريطانيا)، وقد شرّف الفعالية:

- القنصل خالد أنس والقنصل جمانة أعسر بالسفارة المصرية بلندن.

- الجالية الصومالية.

- الجالية الإريترية.

- بيت العائلة المصرية بلندن.

- الشرطة البريطانية.

- منظمة Hillsong المتخصصة فى مساعدة اللاجئين.

وقد قدمت لجنة الجالية الشكر لمصر وبيت العائلة المصرية لما قدموه من مساعدات للسودانيين بمصر وتسهيل إجراءات تاشيرات الدخول للسودانيين المقيمين ببريطانيا.

كما أكد رئيس الجالية نادر بندا في كلمته موقف الجالية الثابت في المطالبة بوقف الحرب في السودان ومحاسبة الذين أجرموا في حق الشعب من طرفي النزاع.

كما استعرضت أميمة الطيب - السكرتير العام إنجازات نادي المرأة بالجالية والمجهودات التي قدمتها الجالية للسودانيين بعد الحرب.

كما قدمت هاجر أحمد - مسؤولة مكتب اللاجئين بالجالية، الخدمات التي قدمتها وما زالت تقدمها الجالية للقادمين الجدد.

ثم تلى ذلك تقديم عرض فيديو وPowerpoint لإنجازات الجالية خلال العام الماضي خاصة نشاط نادي الشباب بالجالية الذي وجد الإشادة من الجميع.

كما صرح مصطفى رجب مدير بيت العائلة المصرية بلندن بأن أعضاء بيت العائلة المصرية دائمي التعاون مع أشقائهم السودانيين منذ سنين عديدة خاصة بعد المحنة التي تعرض لها السودان والتي ندعوا الله أن يصلح لهم الأحوال قريبا وأن تعود السودان إلى أحضان الأمة العربية عن قريب.

كما أتيحت الفرصة للضيوف من الجاليات لمخاطبة الحضور الذين أثنوا على حسن الضيافة والاستقبال.