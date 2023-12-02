السبت 02 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الجالية المصرية ببريطانيا: إقبال غير متوقع على الصناديق لانتخاب الرئيس

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد مصطفى رجب، عضو الجالية المصرية في بريطانيا، أن هناك حالة من الإقبال غير المتوقع على صناديق الانتخابات لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مؤكدًا أن المصريين في الخارج مهتمون بملف الأمن والأمان في مصر.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن الشباب المصريين في الخارج، لهم نصيب من الفعاليات الكبيرة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لتنمية الانتماء إلى الوطن والأرض، لأنهم يعتمدون على محاولات فردية، مشيرًا إلى بعض نقاط الضعف التي تؤدي لضعف نسب المشاركة في الانتخابات، وهي بعد المسافات عن المقر الانتخابي الموجود في السفارة في لندن فقط، إذ تبعد 1000 كيلو متر عن ساكني الشمال، و500 كيلو متر عن ساكني الجنوب، الذين يلقون صعوبات بالغة. 

وطالب رجب ببحث إمكانية عمل انتخابات إلكترونية، أو بالبريد، فبريطانيا بها ربع مليون مصري، لكن نسبة المشاركين في الانتخابات بسيطة مقارنة بعدد الجالية لصعوبة المشاركة، وأن التركيز على سكان لندن فقط.

وتُجرى الانتخابات بالخارج على مدار 3 أيام؛ هي: الجمعة والسبت والأحد، (1 و2 و3) من ديسمبر الجاري.

ويحق لكل مصري موجود خارج مصر في اليوم الذي تُجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الإدلاء بصوته في الانتخاب إعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تجرى الانتخابات فى الخارج في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

بريطانيا المصريون انتخاب رئيس الجمهورية

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