مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 28.. أغنية هابطة تهدد حياة فرحة

في الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل نور والكوكب السعيد، واجهت نور صعوبة في حفظ دورها في مسرحية المدرسة، في الوقت نفسه، فقدت زهرة توازنها بسبب أغنية تريند تسمعها في الشوارع.

على الصعيد الدولي، حقق فريق "النور والأمل" المكون من 3 فتيات كفيفات إنجازًا عظيمًا بفوزه بمسابقة عالمية لذوي الهمم.

أثار انتشار أغنية "الحلة" الهابطة تساؤلات رامي حول المسؤولية عن تصدر مثل هذه الأغاني للمشهد.

وبسبب انتشار الأغنية، شعرت فرحة بفقدان طاقتها وفقدت الوعي، مما عرض حياتها للخطر.

وهكذا، بينما يضيء فريق "النور والأمل" اسم مصر على الساحة العالمية، تواجه نور وفرحة تحديات كبيرة بسبب انتشار الأغاني الهابطة.

ما الذي سيحدث في الحلقة القادمة؟ هل ستتمكن نور من حفظ دورها في المسرحية؟ وهل ستنجو فرحة من الخطر؟

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 29

يعرض مسلسل الأنميشن نور والكوكب السعيد على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن إعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة التاسعة والعشرون

مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يعرض يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش إت، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.