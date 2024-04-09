كواليس عائلة العطار في مسلسل "صيد العقارب" يكشفها الفنان كريم محجوب

كشف النجم كريم محجوب، أحد أبطال مسلسل "صيد العقارب"، إن يجسد شخصية "حسام العطار" الضابط، الذي يربط العائلات في العمل ببعضها البعض، مؤكدًا أن الشخصية مكتوبة بشكل جيد وسلس للمشاهد.

وأشار "محجوب"، خلال استضافته ببرنامج "الإبداع في مصر"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن المسلسل يسلط الضوء على الصراعات بين عائلات الصعيد في قضية "الثأر".

ونوه أن المسلسل ينبه إلى الأخطاء الصغيرة التي يمكن أن تتسبب في مصائب كبيرة، وهذا ما حدث خلال أحداث المسلسل بسبب حادثة السيارة نتيجة التهور التي تسببت في الصراع بين شخصيات العمل.

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبد الرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم.